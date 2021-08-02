"Файне місто" під загрозою: мер Тернополя обурений антихристиянським виступом на фестивалі

Мера Тернополя розгнівив виступ польського гурту Batushka на "Файному місті". Сергій Надал виступив проти будь-яких антихристиянських проявів. Так, доля масштабного музичного фестивалю опинилась під питанням.

"Емоційну реакцію на скандал довкола "Файного міста" Сергій Надал оприлюднив на особистих сторінках в соціальних мережах. Він завив, що категорично проти проведення антихристиянських заходів у Тернополі.

Важливо "Пропаганда богохульства та окультизму": у мережі скаржаться на фестиваль "Файне місто"

Неприпустимо, щоб добре ім'я файного міста очорняли поганськими месами,

– написав Сергій Надал.

Він пообіцяв з'ясувати ситуацію – провести розмову з керівництвом "Файного міста" за участі правоохоронних органів. Ба більше, мер Тернополя звернувся до організаторів музичного фестивалю з вимогою "вибачитися перед тернополянами за антихристиянські дії".

Наразі Сергій Надал бачить два варіанти подальшої долі "Файного міста":

або організатори зобов'язуються проводити фестиваль без антихристиянських гуртів, символів і російських артистів;

або захід не проводитимуть взагалі.

"Наше місто Тернопіль славиться своїми християнськими цінностями, сімейними традиціями. Ми не дозволимо плюндрувати, паплюжити, насміхатися над нашою релігією", – додав Сергій Надал.

Фестиваль "Файне місто" не вперше розгнівив мера Тернополя. У липні він звертався до СБУ з проханням перевірити законність приїзду в Україну російських гуртів – Louna, "Порнофільми", Wildways, Anacondaz. Всі вони отримали дозвіл на в'їзд.

У коментарях до допису Сергія Надала розгорнулась справжня дискусія. Не всі користувачі фейсбуку поділяють позицію мера.

Одні наголошують, що міській раді варто було б заздалегідь поцікавитися програмою фестивалю, а не "махати кулаками після бійки". Інші ж стверджують, що мер Тернополя не може притягнути до відповідальності організаторів "Файного міста":

"На якій підставі буде проводитися розмова за участі правоохоронних органів? На фесті були правоохоронні органи та поліція. Вони мали б миттєво реагувати на порушення законодавства чи злочини";

"Закон щось говорить про заборону якихось вірувань? Яка стаття?";

"За участі правоохоронних органів", бо що? У нас тепер релігійні погляди чи їх відсутність є протизаконними?";

"Меру треба було б прочитати Конституцію. І жити по ній";

"Там не порушили ні одного закону, а от мер не відділяє релігію від влади, чим порушує закон".

Скандал з фестивалем "Файне місто"

Обурення громадськості викликав виступ польського гурту Batushka, який відбувся з елементами церковних і літургійних обрядів. Зокрема, учасники колективу вийшли на сцену в чорних рясах.

У соціальних мережах номер назвали "богохульством та порушенням прав почуттів вірних християн". Представники "Файного міста" всіляко уникають скандалу, видаливши з фейсбук-сторінки фото з виступу Batushka, та не дають жодних коментарів.