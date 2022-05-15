Фаворит Євробачення-2022 з Британії Сем Райдер вразив ефектним виступом: потужне відео

Представник Великої Британії, музикант Сем Райдер підкорив сцену Євробачення-2022. Співак є лідером серед решти учасників конкурсу та претендує зайняти друге місце у фіналі.

Британський музикант і гітарист Сем Райдер виступив на Євробаченні-2022 під номером 22. Виконавець однозначно сподобався публіці та зірвав гучні оплески залу.

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Представник Великої Британії підкорив зал Турина

Сем Райдер підкорював європейську публіку ефектною постановкою, потужною піснею та оригінальним чорним костюмом з блискітками. Він вийшов на сцену без балету, зосередивши увагу глядачів саме на собі.

Сцена міжнародного конкурсу підсвічувалась темно-синіми й сріблястими кольорами, імітуючи ефектний політ у космосі. Також публіку захопила ефектна конструкція позаду Сема, яка теж переливалась різними кольорами.

, що Сем Райдер, за останніми прогнозами букмекерів , може зайняти друге місце на Євробаченні-2022 у фіналі. Цікаво, що музикант вирвався у список найкращих трьох після першого півфіналу. Раніше "срібло" пророкували італійцям Махмуду та Бланко.

Євробачення-2022 – Велика Британія – Сем Райдер – Space Man: дивіться відео

Що відомо про Сема Райдера та його пісню