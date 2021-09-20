Фагот вперше розповів, чому в них з Навроцькою досі немає дітей

Учасник "Танців з зірками" Фагот майже 12 років у стосунках з дизайнеркою Ольгою Навроцькою. За цей час вони не одружились і не завели дітей. Чи хоче співак вдруге стати татком, дізнавайтеся далі.

У 3 випуску "Танців з зірками" учасники розповіли про рік, який змінив їхнє життя. Для Фагота з гурту "Танок на майдані Конго" таким роком став 2010, коли на світ з'явився його син Микита. Ще 11 років тому він зізнавався, що хоче другу дитину.

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Первістка музиканту народила тележурналістка Анастасія, з якою він мав роман, але одружуватися не збирався. Тоді зірка запевняв, що буде повноцінним батьком для сина.

"Рік, який змінив моє життя, – рік, коли народився син. Усе в голові змінилося. Я був присутній на пологах, перерізав пуповину, я його побачив раніше, ніж мама", – пригадав Фагот.

Зараз Микиті 11 років. Зірковий батько намагаюся підтримувати його фінансово й присвятив йому свою участь у "Танцях з зірками". Тоді як з Ольгою Навроцькою спільних дітей у Фагота немає. Уже 12 років вони обоє мріють про поповнення, однак 47-річній дизайнерці не вдається завагітніти.

Мені хочеться ще дітей, це прикольно. З Олею ми намагалися, але не сталося. Є банальні нюанси по жіночому здоров'ю,

– вперше заявив Фагот.

Фагот з коханою Ольгою Навроцькою / Фото з інстаграму дизайнерки

Фагот й Ольга Навроцька неодружені. У 2 випуску "Танців з зірками" музикант зізнавався, що принципово не освідчується коханій, бо "пропозиція може все зруйнувати".

Про 11-річного Микиту Фагот розповідає вкрай рідко. У жовтні минулого року він зізнався, що в нього ідеальні стосунки з сином – вони проводять канікули за кордоном, розажаються й тренуються разом.