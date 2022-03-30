Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук за місяць повномасштабної війни відвідав безліч українських міст, де підтримував мешканців та підбадьорював захисників.

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Найбільш зруйноване місто, яке не падає духом

Музикант поділився, що найбільш зруйнованим містом йому видалась Охтирка, де він побував нещодавно. Загалом на Сумщині теж не надто позитивна ситуація.

Там багато зруйнованих будинків, але вони все ж таки локалізовані у конкретних районах. А Охтирка – рівномірно пів міста нема: десь краще, десь гірше. Це дуже травмуюча історія,

– зізнався Вакарчук.

Він додав, що складна ситуація в місті – не завада хорошому настрою там. Артист зауважив, що на його запитання мерові, чи не страшно містянам, той відповів: "Сьогодні чудовий день, сьогодні ще нічого не прилітало".

"Коли приїхав туди, там зібрався невеличкий імпровізований мітинг. В Охтирці дуже бойовий мер. Коли я йому сказав, що ми приїдемо, він усе організував прямо на площі перед розбомбленою мерією, я цього не знав. Ми приїхали, а там стоїть електронне піаніно, підключене вже з колонками, такого я ніде не бачив. І усі зібралися і чекають. Таке враження, що це якась така публічна подія чи концерт", – зазначив Святослав Вакарчук.

Ситуація в Харкові

Як розповів Святослав Вакарчук, Харків постраждав менше, ніж Охтирка й інші міста. Однак окупанти зруйнували його найбільш красиві місця.

Харків хоч у процентному відношенні постраждав суттєво менше, ніж Охтирка, але, по-перше, він дуже великий. У Харкові великі руйнування у центрі. У красивому європейському центрі, який завжди був приводом для гордості,

– поділився артист.

"Місцева влада, як би хто до неї не ставився, завжди тримала його в ідеальному порядку. І тут ти бачиш розбитий центр. Уся вулиця Сумська, буквально вся, так чи інакше постраждала", – додав він.

Святослав Вакарчук пригадав про Маріуполь та Чернігів. Там він ще не був, однак відвідати планує.