Про своє рідкісне захворювання 44-річний Ештон Кутчер розповів у новому епізоді National Geographic. Як з'ясувалося, все могло закінчитися трагічно, якби не рік реабілітації.

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Через яку рідкісну хворобу Ештон Кутчер ледь не став немічним

Два роки тому в мене була дивна, дуже рідкісна форма васкуліту, яка ледь не позбавила мене зору, слуху та здатності рухатися… Мені пощастило, що я живий,

– розповів Ештон Кутчер.

Він не зізнався, як саме вилікувався, однак заявив, що цей діагноз навчив його радіти життю й цінувати навіть найбуденніші речі.

"Ви по-справжньому не цінуєте це, поки воно не станеться. Поки ти не скажеш: "Я не знаю, чи зможу коли-небудь знову бачити, чути, ходити"… У ту хвилину, коли ви починаєте сприймати перешкоди як щось, що може дати вам щось потрібне, тоді життя починає приносити задоволення, правильно? Тоді ви ковзаєте поверх своїх проблем, замість того, щоб жити під ними", – переконаний голлівудський актор.

Увага! Васкуліт – це збірне клінічне поняття, що означає системний запальний процес в судинах. Він може вражати кілька органів або систем організму.



Наразі причини виникнення васкуліту до кінця не вивчені, але їх часто пов'язують з зараженням вірусними інфекціями, алергічними реакціями і аутоімунними захворюваннями.