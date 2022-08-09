О своем редком заболевании 44-летний Эштон Кутчер рассказал в новом эпизоде National Geographic. Как выяснилось, все могло закончиться трагически, если бы не год реабилитации.
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Из-за какой редкой болезни Эштон Кутчер чуть не стал немощным
Два года назад у меня была странная, очень редкая форма васкулита, едва не лишившая меня зрения, слуха и способности двигаться… Мне повезло, что я жив,
– рассказал Эштон Кутчер.
Он не признался, как именно вылечился, однако заявил, что этот диагноз научил его радоваться жизни и ценить даже самые обычные вещи.
"Вы по-настоящему не цените это, пока оно не произойдет. Пока ты не скажешь: "Я не знаю, смогу ли когда-нибудь снова видеть, слышать, ходить"… В ту минуту, когда вы начинаете воспринимать препятствия как что-то, что может дать вам что-то нужное, тогда жизнь начинает доставлять удовольствие, правильно? Тогда вы скользите поверх своих проблем, вместо того, чтобы жить под ними", – убежден голливудский актер.