Більше не plus size: Ешлі Грем приголомшила розкішними вбраннями та схудлою фігурою в Каннах

Модель Ешлі Грем стала однією з відвідувачок Каннського кінофестивалю. Вона вразила фанів як вбраннями, так і схудлою фігурою. В мережі на це реагують по-різному.

Американська модель та акторка Ешлі Грем вигуляла кілька ефектних образів у Каннах. Вона з'явилась на гала-вечері Chopard Art Gala, а згодом – на червоній доріжці.

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Образи Ешлі Грем

Найперше модель вигуляла відвертий аутфіт. Вона позувала у чорній білизні та сріблястій напівпрозорій сукні у сіточку з блискітками. Ешлі доповнила вбрання довгими сережками та розпущеним волоссям.



Ешлі Грем / Фото з інстаграму Ешлі Грем

На червону доріжку Ешлі Грем постала у сіро-блакитній пишній сукні від Dolce & Gabbana з воланами і шлейфом. Вбрання відкривало плечі та стегна. Розкішна діамантова підвіска довершила образ.



Ешлі Грем / Фото з інстаграму Ешлі Грем

Модель продемонструвала ще два образи: довгу блискучу сукню Dolce & Gabbana з поясом, а також бірюзову мінісукню на тонких бретелях з боа.



Ешлі Грем / Фото з інстаграму Ешлі Грем



Ешлі Грем / Фото з інстаграму Ешлі Грем

Шанувальники по-різному відреагували на нові образи Ешлі Грем. Багато хто розчарувався її схудненням, адже зірка була однією з топових моделей plus size. Також її запідозрили у вживанні засобу, що допомагає швидко скинути кілограми.

"Отже, вона більше не модель plus size. Вона має чудовий вигляд, але я хотіла б бачити більше прикладів жінок plus size";

"Красива в будь-якому разі, але хто тепер модель plus size";

"Ще одна зірка, яка шаленіє від Оземпік";

"Що ж, ти більше не модель plus size. Я розчарована".

Та інші засипають Ешлі компліментами й підкреслюють, що в цьому і полягає бодіпозитив – не картати себе й інших за будь-який фігуру та форми.

"Коментарі тут.… я зневірена. Вона нікому не зобов'язана зберігати єдиний розмір на все своє життя. Це визначення антибодіпозитиву";

"Ви злі коли вона plus size, чи коли схудла? Визначіться";

"Вона має неперевершений вигляд незалежно від ваги".

Нагадаємо, Ешлі Грем стала мамою вдруге 7 січня минулого року. У неї народилися двійнята – тому тепер модель є мамою трьох дітей. Зірка зізнавалась, що є прихильницею домашніх пологів, тому народжувала вдома. Та такий спосіб є вкрай небезпечним: Ешлі втратила багато крові й ледь не померла.