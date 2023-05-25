Більше не plus size: Ешлі Грем приголомшила розкішними вбраннями та схудлою фігурою в Каннах
Джерело:Ешлі Грем
Модель Ешлі Грем стала однією з відвідувачок Каннського кінофестивалю. Вона вразила фанів як вбраннями, так і схудлою фігурою. В мережі на це реагують по-різному.
Американська модель та акторка Ешлі Грем вигуляла кілька ефектних образів у Каннах. Вона з'явилась на гала-вечері Chopard Art Gala, а згодом – на червоній доріжці.
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Образи Ешлі Грем
Найперше модель вигуляла відвертий аутфіт. Вона позувала у чорній білизні та сріблястій напівпрозорій сукні у сіточку з блискітками. Ешлі доповнила вбрання довгими сережками та розпущеним волоссям.
Ешлі Грем / Фото з інстаграму Ешлі Грем
На червону доріжку Ешлі Грем постала у сіро-блакитній пишній сукні від Dolce & Gabbana з воланами і шлейфом. Вбрання відкривало плечі та стегна. Розкішна діамантова підвіска довершила образ.
Ешлі Грем / Фото з інстаграму Ешлі Грем
Модель продемонструвала ще два образи: довгу блискучу сукню Dolce & Gabbana з поясом, а також бірюзову мінісукню на тонких бретелях з боа.
Ешлі Грем / Фото з інстаграму Ешлі Грем
Ешлі Грем / Фото з інстаграму Ешлі Грем
Шанувальники по-різному відреагували на нові образи Ешлі Грем. Багато хто розчарувався її схудненням, адже зірка була однією з топових моделей plus size. Також її запідозрили у вживанні засобу, що допомагає швидко скинути кілограми.
- "Отже, вона більше не модель plus size. Вона має чудовий вигляд, але я хотіла б бачити більше прикладів жінок plus size";
- "Красива в будь-якому разі, але хто тепер модель plus size";
- "Ще одна зірка, яка шаленіє від Оземпік";
- "Що ж, ти більше не модель plus size. Я розчарована".
Та інші засипають Ешлі компліментами й підкреслюють, що в цьому і полягає бодіпозитив – не картати себе й інших за будь-який фігуру та форми.
- "Коментарі тут.… я зневірена. Вона нікому не зобов'язана зберігати єдиний розмір на все своє життя. Це визначення антибодіпозитиву";
- "Ви злі коли вона plus size, чи коли схудла? Визначіться";
- "Вона має неперевершений вигляд незалежно від ваги".
Нагадаємо, Ешлі Грем стала мамою вдруге 7 січня минулого року. У неї народилися двійнята – тому тепер модель є мамою трьох дітей. Зірка зізнавалась, що є прихильницею домашніх пологів, тому народжувала вдома. Та такий спосіб є вкрай небезпечним: Ешлі втратила багато крові й ледь не померла.