Відома модель Ешлі Грем стала мамою вдруге ще 7 січня. Та лише після кількох місяців зірка зізналась, що поява двійнят на світ ледь не коштувала їй життя.

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Ешлі Грем ледь не померла під час пологів

Модель є прихильницею домашніх пологів, тому й двійнят вона народжувала вдома. Разом з нею був чоловік та дві акушерки. Хлопчики народились з різницею годину та 7 хвилин.

Все, що я пам'ятаю, це відчуття легкого дотику до моєї щоки. Пізніше я дізналася, що в той момент мене били по щоках, намагаючись привести до тями, а мій чоловік Джастін молився мені у вухо. Я ж бачила темряву і щось схоже на зірки,

– зізналась Ешлі Грем.

Згодом Ешлі прийшла до тями, та її почали заспокоювати й впевнювати в тому, що все гаразд. Тож зірка здогадалась, що щось пішло не за планом. Виявилось, що вона втратила багато крові.



Ешлі Грем з дітьми / Фото з інстаграму Ешлі Грем

"Вони не хотіли тоді говорити мені, що я втратила літри крові. Але навіть попри те, що вони тоді не хотіли вдаватися в деталі, я оглянула кімнату, побачила буквально всюди кров і видала цей глибокий внутрішній крик – емоційне звільнення від хаосу, який я щойно пережила", – згадувала вона.

Важливо зазначити, цілковита безпечність домашніх пологів – під питанням. Найбільш безпечно народжувати вдома тоді, якщо жінка перебуває в групі низького ризику і в неї нема захворювань чи інших ускладнень. Однак поява дітей на світ – непередбачуваний процес: може виникнути кровотеча (це стається в кожної 91 жінки), занадто довгі пологи спричинять ускладнення. Таких ризиків є безліч, тому варто зважувати всі "за і проти", ухвалюючи рішення про домашні пологи.

Як наслідок, зіркова матуся не могла ходити близько тижня: "І не виходила з дому близько двох місяців. Мої акушерки навідували мене щодня. Гадаю, їм здавалося, що те, якими тяжкими були ті події, мене тригеритиме, але я весь час їм казала: "Ви всі врятували мене. Бог урятував мене. Це справжнє диво".