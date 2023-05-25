Американская модель и актриса Эшли Грэм выиграла несколько эффектных образов в Каннах. Она появилась на гала-ужине Chopard Art Gala, а затем на красной дорожке.

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Образы Эшли Грэм

В первую очередь модель выгуляла откровенный аутфит. Она позировала в черном белье и серебристом полупрозрачном платье в сеточку с блестками. Эшли дополнила наряды длинными серьгами и распущенными волосами.



Эшли Грэм / Фото из инстаграма Эшли Грэм

На красной дорожке Эшли Грэм предстала в серо-голубом пышном платье от Dolce & Gabbana с воланами и шлейфом. Наряд открывал плечи и бедра. Роскошная бриллиантовая подвеска довершила образ.



Эшли Грэм / Фото из инстаграма Эшли Грэм

Модель продемонстрировала еще два образа: длинное блестящее платье Dolce & Gabbana с поясом, а также бирюзовое миниплатье на тонких бретелях из боа.



Эшли Грэм / Фото из инстаграма Эшли Грэм



Эшли Грэм / Фото из инстаграма Эшли Грэм

Поклонники по-разному отреагировали на новые образы Эшли Грэм. Многие разочаровались ее похудением, ведь звезда была одной из топовых моделей plus size. Также ее заподозрили в употреблении средства, помогающего быстро сбросить килограммы.

"Итак, она больше не модель plus size. Она выглядит великолепно, но я хотела бы видеть больше примеров женщин plus size";

"Красивая в любом случае, но кто теперь модель plus size";

"Еще одна звезда, которая безумствует от Оземпик";

"Что ж, ты больше не модель plus size. Я разочарована".

И другие засыпают Эшли комплиментами и подчеркивают, что в этом и заключается бодипозитив – не корить себя и других за какую-либо фигуру и форму.

"Комментарии здесь... я отчаялась. Она никому не обязана сохранять единый размер на всю свою жизнь. Это определение антибодипозитива";

"Вы злые когда она plus size, или когда похудела? Определитесь";

"Она выглядит непревзойденно вне зависимости от веса".

Напомним, Эшли Грэм стала мамой второй раз 7 января прошлого года. У нее родились близнецы – поэтому теперь модель является мамой троих детей. Звезда признавалась, что является поклонницей домашних родов, поэтому рожала дома. Но такой способ крайне опасен: Эшли потеряла много крови и чуть не умерла.