Американская модель и актриса Эшли Грэм выиграла несколько эффектных образов в Каннах. Она появилась на гала-ужине Chopard Art Gala, а затем на красной дорожке.
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Образы Эшли Грэм
В первую очередь модель выгуляла откровенный аутфит. Она позировала в черном белье и серебристом полупрозрачном платье в сеточку с блестками. Эшли дополнила наряды длинными серьгами и распущенными волосами.
Эшли Грэм / Фото из инстаграма Эшли Грэм
На красной дорожке Эшли Грэм предстала в серо-голубом пышном платье от Dolce & Gabbana с воланами и шлейфом. Наряд открывал плечи и бедра. Роскошная бриллиантовая подвеска довершила образ.
Эшли Грэм / Фото из инстаграма Эшли Грэм
Модель продемонстрировала еще два образа: длинное блестящее платье Dolce & Gabbana с поясом, а также бирюзовое миниплатье на тонких бретелях из боа.
Эшли Грэм / Фото из инстаграма Эшли Грэм
Эшли Грэм / Фото из инстаграма Эшли Грэм
Поклонники по-разному отреагировали на новые образы Эшли Грэм. Многие разочаровались ее похудением, ведь звезда была одной из топовых моделей plus size. Также ее заподозрили в употреблении средства, помогающего быстро сбросить килограммы.
- "Итак, она больше не модель plus size. Она выглядит великолепно, но я хотела бы видеть больше примеров женщин plus size";
- "Красивая в любом случае, но кто теперь модель plus size";
- "Еще одна звезда, которая безумствует от Оземпик";
- "Что ж, ты больше не модель plus size. Я разочарована".
И другие засыпают Эшли комплиментами и подчеркивают, что в этом и заключается бодипозитив – не корить себя и других за какую-либо фигуру и форму.
- "Комментарии здесь... я отчаялась. Она никому не обязана сохранять единый размер на всю свою жизнь. Это определение антибодипозитива";
- "Вы злые когда она plus size, или когда похудела? Определитесь";
- "Она выглядит непревзойденно вне зависимости от веса".
Напомним, Эшли Грэм стала мамой второй раз 7 января прошлого года. У нее родились близнецы – поэтому теперь модель является мамой троих детей. Звезда признавалась, что является поклонницей домашних родов, поэтому рожала дома. Но такой способ крайне опасен: Эшли потеряла много крови и чуть не умерла.