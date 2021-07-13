Ешлі Грем вагітна вдруге: чуттєве оголене фото
Джерело:інстаграм Ешлі Грем
Американська модель Ешлі Грем стане матір'ю вдруге! Вона повідомила, що готова до нової частини її життя. Зірка знялась оголеною та продемонструвала вагітний животик.
Ешлі Грем вдруге стане мамою
Радісною новиною відома модель поділилась на особистій сторінці в інстаграмі. Ешлі Грем опублікувала чуттєве фото, на якому позувала оголеною.
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Минулий рік був насичений крихітними сюрпризами, великими печалями, важливими початками та новими історіями. Я тільки починаю усвідомлювати та відзначати, що для нас означає цей наступний розділ,
– написала модель.
Ешлі Грем позувала на тлі краєвиду у тумані. Вона прикрила інтимні місця оголеного тіла довгою білосніжною сорочкою. Одною рукою зірка притримувала вагітний животик. Ешлі розпустила волосся та доповнила образ сережками.
Примітно, що чуттєвий знімок зробив чоловік Ешлі Грем – фотограф Джастін Ервін.
Особисте життя Ешлі Грем
- Знаменита пишнотіла модель зустрічалась з фотографом Джастіном Ервіном з 2009 року. Через рік пара одружилась, а минулого року відсвяткувала 10 річницю весілля.
- Ешлі Грем повідомила про свою першу вагітність 14 серпня 2019 року. Згодом манекенниця зізналась, що очікує на появу сина. Ім'я майбутньої дитини Ешлі Грем вирішила тримати у секреті довгий час, хоч і натякнула, що вже обрала його.
- 18 січня 2020 року модель народила сина, якого назвала Ісааком. Пологи Ешлі відбулись вдома в присутності її чоловіка та акушерки. Грем насолоджувалась материнством у час пандемії коронавірусу – тож приділяла синові величезну кількість часу та уваги.