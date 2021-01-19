Американська модель Ешлі Грем 18 січня 2020 року вперше стала мамою. Перший досвід материнства вона пережила під час карантину, проте зараз вона показала, чого її навчив попередній рік і за що вона йому дякує.

Свого сина Ісаака модель народила від Джастіна Ервіна, з яким до того 10 років перебувала у шлюбі. Довгоочікувані пологи Ешлі відбулись вдома в присутності її чоловіка та акушерки. Жінка швидко прийшла в норму та насолоджувалась материнством у чотирьох стінах на ранчо в Небрасці, поки у світі "розгорталась" пандемія коронавірусу.

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З нагоди свята – першого дня народження Ісаака – жінка опублікувала відео в ютубі, яке назвала як "12 речей, яким я навчилась за перші 12 місяців материнства". У ньому вона зізналась, що відчула поняття справжньої любові. Незважаючи на жорсткий дефіцит сну, вона вже не може згадати, як жила без малюка раніше, хоча відчуття, що він народився наче вчора – досі не минає.

З першим днем ​​народження, Ісаак! Ти змінив моє життя так, як я навіть і уявити собі не могла… Для мене найбільший дар – спостерігати за тим, як ти ростеш і вчишся новому. У мене так багато спогадів про це перший рік, що я вирішила зробити ролик про 12 речей, яким я навчилася за цей час, і присвятити це відео кожної матері і її дитині,

– зазначила жінка у мережі.

Вона додала, що минулий рік показав, наскільки сильними можуть бути батьки і як вони можуть адаптуватись до нових умов: "Посилаю свою любов усім тим, хто проходив будь-який з етапів свого материнського шляху під час пандемії. Один рік пройшов, і я вже не можу дочекатися, щоб побачити, що нас чекає далі".

Ешлі Грем розповіла про 12 місяців материнства: відео 18+