12 місяців материнства: Ешлі Грем поділилась зворушливим відео у день народження первістка
Американська модель Ешлі Грем 18 січня 2020 року вперше стала мамою. Перший досвід материнства вона пережила під час карантину, проте зараз вона показала, чого її навчив попередній рік і за що вона йому дякує.
Свого сина Ісаака модель народила від Джастіна Ервіна, з яким до того 10 років перебувала у шлюбі. Довгоочікувані пологи Ешлі відбулись вдома в присутності її чоловіка та акушерки. Жінка швидко прийшла в норму та насолоджувалась материнством у чотирьох стінах на ранчо в Небрасці, поки у світі "розгорталась" пандемія коронавірусу.
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З нагоди свята – першого дня народження Ісаака – жінка опублікувала відео в ютубі, яке назвала як "12 речей, яким я навчилась за перші 12 місяців материнства". У ньому вона зізналась, що відчула поняття справжньої любові. Незважаючи на жорсткий дефіцит сну, вона вже не може згадати, як жила без малюка раніше, хоча відчуття, що він народився наче вчора – досі не минає.
З першим днем народження, Ісаак! Ти змінив моє життя так, як я навіть і уявити собі не могла… Для мене найбільший дар – спостерігати за тим, як ти ростеш і вчишся новому. У мене так багато спогадів про це перший рік, що я вирішила зробити ролик про 12 речей, яким я навчилася за цей час, і присвятити це відео кожної матері і її дитині,
– зазначила жінка у мережі.
Вона додала, що минулий рік показав, наскільки сильними можуть бути батьки і як вони можуть адаптуватись до нових умов: "Посилаю свою любов усім тим, хто проходив будь-який з етапів свого материнського шляху під час пандемії. Один рік пройшов, і я вже не можу дочекатися, щоб побачити, що нас чекає далі".
Ешлі Грем розповіла про 12 місяців материнства: відео 18+
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