Американская модель Эшли Грэм 18 января 2020 года впервые стала мамой. Первый опыт материнства она пережила во время карантина, но сейчас она показала, чему ее научил предыдущий год и за что она его благодарит.

Своего сына Исаака модель родила от Джастина Эрвина, с которым до того 10 лет состояла в браке. Долгожданные роды Эшли состоялись дома в присутствии ее мужа и акушерки. Женщина быстро пришла в норму и наслаждалась материнством в четырех стенах на ранчо в Небраске, пока в мире "разворачивалась" пандемия коронавируса.

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По случаю праздника – первого дня рождения Исаака – женщина опубликовала видео в ютубе, которое назвала "12 вещей, которым я научилась за первые 12 месяцев материнства". В нем она призналась, что почувствовала понятие настоящей любви. Несмотря на жесткий дефицит сна, она уже не может вспомнить, как жила без малыша раньше, хотя ощущение, что он родился как будто вчера – до сих пор не проходит.

С первым днем рождения, Исаак! Ты изменил мою жизнь так, как я даже и представить себе не могла... Для меня самый большой дар – наблюдать за тем, как ты растешь и учишься новому. У меня так много воспоминаний об этом первом году, что я решила сделать ролик о 12 вещах, которым я научилась за это время, и посвятить это видео каждой матери и ее ребенку,

– отметила женщина в сети.

Она добавила, что прошедший год показал, насколько сильными могут быть родители и как они могут адаптироваться к новым условиям: "Посылаю свою любовь всем тем, кто проходил любой из этапов своего материнского пути во время пандемии. Один год прошел, и я уже не могу дождаться, чтобы увидеть, что нас ждет дальше".

Эшли Грэм рассказала о 12 месяцах материнства: видео 18+