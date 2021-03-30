Експодружка Кари Делевінь розкритикувала дівчат з пластичними операціями: фанати обурені

Акторка Ешлі Бенсон опублікувала курйозне фото з інстаграм-фільтром, який збільшив її губи, зробив стрункішим ніс і додав гостріші вилиці. Такі візуальні зміни не сподобались Ешлі і вона сказала, що зараз саме так виглядають дівчата в Лос-Анджелесі.

Вона переконана, що "всі виглядають однаково", оскільки постійно у собі щось змінюють. 31-річна акторка таким чином нарвалась на дискусію у коментарях, які як підтримали Ешлі, так і засудили її за те, що деякі дівчата, навпаки, почувають себе впевненіше з пухкими губами.

До слова Шерон Стоун зізналась, що пластичний хірург збільшив її груди без дозволу

Чому в наші дні все виглядають однаково? Давайте будемо унікальними і вірними собі. Тут я використовую фільтр і виглядаю немов рибка, намагаючись бути схожою на всіх дівчат Лос-Анджелеса,

– підписала знімок Ешлі.



Ешлі Бенсон показала обличчя з "пластичним" фільтром / Фото з інстаграму Бенсон

Реакція фанатів

На підтримку акторки виступили такі зірки, як Демі Ловато, яка заявила, що хоче всиновити дітей, а також Рейчел Броснан, Саманта Ронсон, Гейлі Бібер та інші.

"Ахахах, припини",

"Ти готова до "Справжніх домогосподарок Беверлі-Гіллз"?";

"Так і є".

Втім, більшість користувачів звинуватила Ешлі Бенсон у мізогінії: