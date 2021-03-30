Експодружка Кари Делевінь розкритикувала дівчат з пластичними операціями: фанати обурені
Акторка Ешлі Бенсон опублікувала курйозне фото з інстаграм-фільтром, який збільшив її губи, зробив стрункішим ніс і додав гостріші вилиці. Такі візуальні зміни не сподобались Ешлі і вона сказала, що зараз саме так виглядають дівчата в Лос-Анджелесі.
Джерело:інстаграм Ешлі Бенсон
Вона переконана, що "всі виглядають однаково", оскільки постійно у собі щось змінюють. 31-річна акторка таким чином нарвалась на дискусію у коментарях, які як підтримали Ешлі, так і засудили її за те, що деякі дівчата, навпаки, почувають себе впевненіше з пухкими губами.
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Чому в наші дні все виглядають однаково? Давайте будемо унікальними і вірними собі. Тут я використовую фільтр і виглядаю немов рибка, намагаючись бути схожою на всіх дівчат Лос-Анджелеса,
– підписала знімок Ешлі.
Ешлі Бенсон показала обличчя з "пластичним" фільтром / Фото з інстаграму Бенсон
Реакція фанатів
На підтримку акторки виступили такі зірки, як Демі Ловато, яка заявила, що хоче всиновити дітей, а також Рейчел Броснан, Саманта Ронсон, Гейлі Бібер та інші.
- "Ахахах, припини",
- "Ти готова до "Справжніх домогосподарок Беверлі-Гіллз"?";
- "Так і є".
Втім, більшість користувачів звинуватила Ешлі Бенсон у мізогінії:
- "Люблю тебе, але це не означає, що люди, які віддають перевагу виглядати саме так, не є унікальними";
- "Бодишеймінг, замаскований під бодіпозитив, клас!";
- "Це насмішка над людьми, над тим, як їм комфортно виглядати. Може бути, вони не люблять себе без фільтрів, філерів або чогось ще, що вони зробили!";
- "Можливо, вам варто почати визнавати, що люди виглядають так, як вони хочуть, і не потрібно жартувати з цього приводу. Якщо вам щось або хтось не подобається, відверніться";
- "Не осуджуйте людей, тому що зміна зовнішності за допомогою операції пов'язана з почуттям незахищеності з самого початку";
- "Давайте не будемо соромити інших жінок за те, що вони роблять зі своїм тілом речі, які роблять їх щасливими".
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