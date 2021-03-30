Экс-подружка Кары Делевинь раскритиковала девушек с пластическими операциями: фанаты возмущены
Актриса Эшли Бенсон опубликовала курьезное фото с инстаграм-фильтром, который увеличил ее губы, сделал стройнее нос и добавил острые скулы. Такие визуальные изменения не понравились Эшли и она сказала, что сейчас именно так выглядят девушки в Лос-Анджелесе.
Источник:инстаграм Эшли Бенсон
Она убеждена, что "все выглядят одинаково", так как постоянно в себе что-то меняют. 31-летняя актриса таким образом нарвалась на дискуссию в комментариях, которые как поддержали Эшли, так и осудили ее за то, что некоторые девушки, наоборот, чувствуют себя увереннее с пухлыми губами.
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Почему в наши дни все выглядят одинаково? Давайте будем уникальными и верными себе. Здесь я использую фильтр и выгляжу словно рыбка, стараясь быть похожей на всех девушек Лос-Анджелеса,
– подписала снимок Эшли.
Эшли Бенсон показала лицо с "пластическим" фильтром / Фото с инстаграма Бенсон
Реакция фанатов
В поддержку актрисы выступили такие звезды, как Деми Ловато, которая заявила, что хочет усыновить детей, а также Рэйчел Броснан, Саманта Ронсон, Хейли Бибер и другие.
- "Ахахах, прекрати",
- "Ты готова к "Настоящим домохозяйкам Беверли-Хиллз"?";
- "Так и есть".
Впрочем, большинство пользователей обвинило Эшли Бенсон в мизогинии:
- "Люблю тебя, но это не значит, что люди, которые предпочитают выглядеть именно так, не являются уникальными";
- "Бодишейминг, замаскированный под бодипозитив, класс!";
- "Это насмешка над людьми, над тем, как им комфортно выглядеть. Может быть, они не любят себя без фильтров, филеров или чего-то еще, что они сделали!";
- "Возможно, вам стоит начать признавать, что люди выглядят так, как они хотят, и не нужно шутить по этому поводу. Если вам что-то или кто-то не нравится, отвлекитесь";
- "Не осуждайте людей, потому что изменение внешности с помощью операции связано с чувством незащищенности изначально";
- "Давайте не будем стыдить других женщин за то, что они делают со своим телом вещи, которые делают их счастливыми".
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