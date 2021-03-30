Актриса Эшли Бенсон опубликовала курьезное фото с инстаграм-фильтром, который увеличил ее губы, сделал стройнее нос и добавил острые скулы. Такие визуальные изменения не понравились Эшли и она сказала, что сейчас именно так выглядят девушки в Лос-Анджелесе.

Она убеждена, что "все выглядят одинаково", так как постоянно в себе что-то меняют. 31-летняя актриса таким образом нарвалась на дискуссию в комментариях, которые как поддержали Эшли, так и осудили ее за то, что некоторые девушки, наоборот, чувствуют себя увереннее с пухлыми губами.

К слову Шэрон Стоун призналась, что пластический хирург увеличил ее грудь без разрешения

Почему в наши дни все выглядят одинаково? Давайте будем уникальными и верными себе. Здесь я использую фильтр и выгляжу словно рыбка, стараясь быть похожей на всех девушек Лос-Анджелеса,

– подписала снимок Эшли.



Эшли Бенсон показала лицо с "пластическим" фильтром / Фото с инстаграма Бенсон

Реакция фанатов

В поддержку актрисы выступили такие звезды, как Деми Ловато, которая заявила, что хочет усыновить детей, а также Рэйчел Броснан, Саманта Ронсон, Хейли Бибер и другие.

"Ахахах, прекрати",

"Ты готова к "Настоящим домохозяйкам Беверли-Хиллз"?";

"Так и есть".

Впрочем, большинство пользователей обвинило Эшли Бенсон в мизогинии: