Ентоні Блінкен слухає українське: у плейлисті держсекретаря США трек гурту Kalush

Про український реп-гурт Kalush Orchestra світ дізнався завдяки Євробаченню 2022, де він виборов перемогу. Як з'ясувалося, їхній трек Stefania дійшов до Білого дому та підкорив самого Ентоні Блінкена.

Держсекретар США Ентоні Блінкен запостив на Spotify плейлист, який слухав упродовж 2022 року. Серед 24 пісень українська Stefania гурту Kalush Orchestra, який днями заспівав просто в середмісті Львова.

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Ентоні Блінкен слухає Kalush Orchestra

Трек-переможець Євробачення-2022 на 10 сходинці в плейлисті Ентоні Блінкена. Окрім нашого Kalush Orchestra, він слухав The Fanatix, Карлі Рей Джепсен, Stromae, La Mosca Tsé – Tsé та інших.

Музика має силу об'єднувати людей, незалежно від кордонів, мов чи переконань. Як пожиттєвий любитель музики, я радий поділитися з вами деякими зі своїх улюблених пісень і виконавців з усього світу, які я слухав 2022 року. Сподіваюся, вони вам сподобаються так само, як і мені,

– прокоментував держсекретар США у твіттері.

Нагадаємо, на початку грудня Ентоні Блінкен бачився з Джамалою, яка приїжджала у США з культурною місією. Їхня зустріч на церемонії нагородження 45th Annual Kennedy Center Honors була дуже короткою, але співачка каже, що за 30 секунд "нахлобучила все" – попросила і ППО, і захист, і генератори.

"Приємно зустрітися з українською співачкою Джамалою. Робота Джамали з привернення уваги до того, як Росія ставиться до кримських татар, сьогодні має потужний резонанс. Крим – це Україна", – прокоментував Ентоні Блінкен у своєму інстаграмі.

Джамала та Ентоні Блінкен з дружиною у США / Фото з інстаграму держсекретаря