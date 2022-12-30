Госсекретарь США Энтони Блинкен запостил на Spotify плейлист, который слушал в течение 2022 года. Среди 24 песен украинская Stefania группы Kalush Orchestra, который на днях спел прямо в центре Львова.

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Энтони Блинкен слушает Kalush Orchestra

Трек-победитель Евровидения-2022 на 10 строчке в плейлисте Энтони Блинкена. Кроме нашего Kalush Orchestra он слушал The Fanatix, Карли Рэй Джепсен, Stromae, La Mosca Tsé – Tsé и других.

Музыка имеет силу объединять людей, независимо от границ, языков или убеждений. Как пожизненный любитель музыки, я рад поделиться с вами некоторыми из своих любимых песен и исполнителей со всего мира, которые я слушал в 2022 году. Надеюсь, они вам понравятся так же, как и мне,

– прокомментировал госсекретарь США в твиттере.

Напомним, в начале декабря Энтони Блинкен виделся с Джамалой, которая приезжала в США с культурной миссией. Их встреча на церемонии награждения 45th Annual Kennedy Center Honors была очень короткой, но певица говорит, что за 30 секунд "нахлобучила все" – попросила и ПВО, и защиту, и генераторы.

"Приятно встретиться с украинской певицей Джамалой. Работа Джамалы по привлечению внимания к тому, как Россия относится к крымским татарам, сегодня имеет мощный резонанс. Крым – это Украина", – прокомментировал Энтони Блинкен в своем инстаграме.

Джамала и Энтони Блинкен с женой в США / Фото из инстаграма госсекретаря