Держсекретар США Ентоні Блінкен запостив на Spotify плейлист, який слухав упродовж 2022 року. Серед 24 пісень українська Stefania гурту Kalush Orchestra, який днями заспівав просто в середмісті Львова.

До теми "Наш бандерівець Борис подарунки нам приніс": різдвяний трек зі згадкою Джонсона розірвав мережу

Ентоні Блінкен слухає Kalush Orchestra

Трек-переможець Євробачення-2022 на 10 сходинці в плейлисті Ентоні Блінкена. Окрім нашого Kalush Orchestra, він слухав The Fanatix, Карлі Рей Джепсен, Stromae, La Mosca Tsé – Tsé та інших.

Музика має силу об'єднувати людей, незалежно від кордонів, мов чи переконань. Як пожиттєвий любитель музики, я радий поділитися з вами деякими зі своїх улюблених пісень і виконавців з усього світу, які я слухав 2022 року. Сподіваюся, вони вам сподобаються так само, як і мені,

– прокоментував держсекретар США у твіттері.

Нагадаємо, на початку грудня Ентоні Блінкен бачився з Джамалою, яка приїжджала у США з культурною місією. Їхня зустріч на церемонії нагородження 45th Annual Kennedy Center Honors була дуже короткою, але співачка каже, що за 30 секунд "нахлобучила все" – попросила і ППО, і захист, і генератори.

"Приємно зустрітися з українською співачкою Джамалою. Робота Джамали з привернення уваги до того, як Росія ставиться до кримських татар, сьогодні має потужний резонанс. Крим – це Україна", – прокоментував Ентоні Блінкен у своєму інстаграмі.

Джамала та Ентоні Блінкен з дружиною у США / Фото з інстаграму держсекретаря