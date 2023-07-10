Енріке Іглесіас таємно одружився з росіянкою після 20 років стосунків

Іспанський співак Енріке Іглесіас таємно одружився з колишньою російською тенісисткою Анною Курніковою. Пара разом вже понад 20 років, познайомилися вони на зйомках кліпу артиста.

Про весілля співака розповів його брат. Нагадаємо, що Енріке є родом з Іспанії, але вже давно живе у Маямі. Там зростають троє його дітей, яких народила його кохана Анна.

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Про те, що популярний співак більше не холостяк, випадково проговорився його старший брат Хуліо Іглесіас-молодший. Коли він розповідав про весілля своєї зведеної сестри Тамари, то ненароком сказав, що Енріке теж вже одружився.

Однак він більше не сказав жодних подробиць. Водночас поки ані Енріке, ані Анна не давали жодних коментарів на цю тему, вони тримають особисте життя в секреті.

Про весілля пари нічого невідомо. Проте ще у 2019 році Анна Курнікова додала до свого прізвища ще одне – Іглесіас, чим спровокувала чимало чуток про таємне одруження. Тоді пара так і не підтвердила те, що вони взяли шлюб.

Що відомо про стосунки Енріке Іглесіаса та Анни

Пара у стосунках понад 20 років. Вони познайомилися у далекому 2001 році під час знімань кліпу Енріке.

Хоч закохані і не поспішали узаконювати стосунки, однак у них народилося троє дітей. Так, у 2017 року з'явилися на світ близнюки Ніколас та Люсі, а через два роки у пари народилася донька Мері.

Сім'я веде закритий спосіб життя, хоч і не приховує стосунки. Іноді Анна Курнікова показує сімейні фото, на яких є Іглесіас.

До слова, у мережі стали підозрювати, що співачка Надя Дорофєєва також вийшла заміж на коханого Мішу Кацуріна. Особливо чутки посилилися, коли парочку заскочили у київському ЦНАПі. Згодом ведучий Слава Дьомін пояснив, що закохані робили у держстанові.