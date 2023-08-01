На концерті в Польщі: Enleo вручив Тому Оделлу подарунок з Маріупольського драмтеатру – що саме

Український співак Enleo, справжнє ім'я якого Нікіта Леонтьєв, зустрівся зі своїм кумиром Томом Оделлом. Торік Нікіта став популярним саме після того, як переклав його хіт Another love на українську мову. Відтак під час польського фестивалю, на якому були присутні обоє виконавців, Enleo вирішив зробити Тому символічний подарунок з Маріуполя.

Співаки зустрілися у місті Лодзь. Там Нікіта виступав на фестивалі Łódź Summer Festival na 600, а Том став хедлайнером свята. Подія була присвячена 600-річчю з дня народження міста. Захід проходив з 28 до 30 липня.

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Enleo зробив подарунок Тому Оделлу

Український виконавець передав Оделлу дерев'яну скриньку з гравіюванням, де було написано назви пісні Another love двома мовами: українською та англійську. Всередині був кришталь з люстри Маріупольського драмтеатру. Цей подарунок є дуже символічним, адже Нікіта сам з Маріуполя і тривалий час грав як вуличний музикант біля драмтеатру.

Цей кришталик з люстри драматичного театру Маріуполя, що був зруйнований російськими військовими. Це маленький шматочок мого дому і для мене велика честь, що ви збережете його у себе вдома. І пам'ятайте, що українці ніколи не забудуть про вашу підтримку та допомогу,

– поділився Нікіта.