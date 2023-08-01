Зазначимо, що виїхав музикант за кордон ще перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тепер же він опублікував відверту заяву в інстаграмі, у якій зізнався, що втомився, йому страшно і взагалі байдуже на Україну.
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Рефлексійна заява Zbaraski
Виконавець зазначив, що йому байдуже на те, що в країні війна, на трагедії та навіть підрив Каховської ГЕС. Він вирішив відверто описати свої почуття та зізнатися у своїх страхах.
Мені байдуже на Україну. Я сиджу тут і роблю вигляд, що щось роблю, що волонтерю і це добре. Мені байдуже на Каховку і на трагедії щодня. Я не знаю, яку ціль переслідую, коли пишу пісні про війну... Я підключив збір на пісню, бо так правильно,
– заявив Іван Збараський.
Він додав, що втомився від того, що він, як україномовний українець, навчився не любити російськомовних українців.
Згодом музикант оприлюднив другу частину заяви. У ній Іван Збараський описав свої почуття, емоції та страх. "Боюся, що люди подумають, нібито я переїхав у Нідерланди, бо боявся війни", – написав виконавець.
За його словами, в нього також є страх приймати себе та бачити свою хоробрість.
Реакція мережі
У коментарях виконавцю написала співачка Alina Pash. На думку зірки, погляди Івана в темряву – це сміливість бути собою. Проте, деякі коментатори вважають, що "це нікчемність, а не зазирання в себе".
На це музикант відповів у наступній заяві. Він зізнався – боїться сказати Аліні Паш, що не вірить їй і вона зробила йому боляче. Збараський додав, що не підтримує її гноблення.
Аліна Паш підтримала Zbaraski / Скриншот коментарів
Крім того, Zbaraski одразу отримав хвилю хейту від українців:
- "Байдуже на Україну, Каховку, трагедії? Вибачте, але можна підбирати слова. Військові не втомилися? Отож бо. Дуже неемпатично. Завжди можна звернутися за психологічною допомогою, якщо ви не витягуєте".
- "Не стягувати – ок, вис*рати подібну дурню на загал, сидячи у Європі – не ок. Це не відвертість, це нікчемність".
- "Відмовляйся від громадянства, якщо тобі на Україну байдуже".
Дехто ж з шанувальників зрозумів рефлексію Івана та підтримав виконавця:
- "Ти крутий! Обіймаю".
- "Ніколи не пізно познайомитися з собою, дізнатися про свої цінності та про те, що справді важливо. Мені цей текст про екзистенційну втому, можливо, депресію... Твоя музика крута, ти цінний".
- "Дякую за відвертість".
- "Казати такі речі – це ознака сили… Вчитися бути сильним – це однозначно респект".
- "Ми всі опинились в прірві. І прірва опинилась в усіх нас".
- "Віднаходжу себе в чужій рефлексії".
Нагадаємо, що кілька днів тому Іван Збараський випустив пісню разом із анімаційним відео, присвяченим підриву Каховської ГЕС. Трек-рефлексія має назву "МПДУК" (розшифровується як "московити підірвали дамбу у Каховці"). У пісні він закликав не забувати про воєнний злочин окупантів і спричинений ними екоцид.
Слухайте пісню "МПДУК" від Zbaraski: відео
Хто такий Zbaraski та що про нього відомо: коротко
- Справжнє ім'я музиканта Іван Збараський. Він родом із Підволочиська Тернопільської області. Згодом музикант переїхав до Львова, де прожив близько 9 років.
- Зараз Zbaraski перебуває в Нідерландах. У інтерв'ю він розповідав, що там і зустрів початок повномасштабної війни в Україні. Рішення переїхати за кордон Іван ухвалив восени 2021 року, але відбулося це за три тижні до 24 лютого.
- Виконавець поєднує стильне R’n’B із абстрактними бітами та пластичним високим вокалом. Завдяки своїй музиці Іван отримав чимало уваги від української музичної спільноти після випуску дебютного альбому Bo Ya Tak Khochu у 2019 році.
- Крім того, раніше музикант протягом тривалого часу займався продюсуванням. Співпрацював, зокрема, з Вова зі Львова й Alina Pash.