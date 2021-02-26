Представник Емми Вотсон відповів на чутки про завершення її акторської кар'єри

Мережею активно ширяться чутки, що зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон призупинила акторську кар'єру через ймовірного нареченого. Однак представник знаменитості це заперечив і наголосив, що йти з кіно вона не планує.

За останній місяць 30-річна американська акторка Емма Вотсон неодноразово ставала об'єктом уваги таблоїдів. На початку лютого зірку помітили з каблучкою на безіменному пальці, що викликало припущення про її одруження з бойфрендом Лео Робінтоном. Тепер преса рясніє чутками про припинення її акторської кар'єри через коханого. Якщо інформацію про шлюб з бізнесменом артистка ніяк не коментує, то на припущення про паузу в кар'єрі відреагував її менеджер.

Важливо Емма Вотсон призупинила кінокар'єру через нареченого, – ЗМІ

Менеджер акторки Джейсон Вайнберг запевнив, що зникати з екранів Емма Вотсон не збирається. Він пояснив, що знаменитість дійсно відмовилася від соціальних мереж і не висвітлює особисте життя на загальний огляд, проте вона не припиняє акторську кар'єру.

Профілі Емми в соціальних мережах неактивні, але її кар'єра – ні,

– повідомив менеджер.

Варто пояснити, що чутки про те, що Емма Вотсон йде з великого кіно, спровокувало The Daily Mail. Агент зірки нібито повідомив виданню, що зараз її кар'єра "в неактивному стані", а інсайдери з близького оточення запевнили, що після одруження вона зосередилась на стосунках з коханим Лео Робінтоном.

Додамо, востаннє глядачі бачили Емму Вотсон на великому екрані у фільмі "Маленькі жінки", який вийшов у грудні 2019 року. Наразі вона не анонсувала жодних нових проєктів. Однак, можливо, незабаром світ дізнається, чому присвятила себе зірка "Гаррі Поттера".