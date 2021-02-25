Закохані Колін Джоста та Скарлетт Йоганссон одружились у жовтні 2020 року. Пара скористалась ситуацією з пандемією і влаштувала весілля без камер папараці.

Через майже пів року після весілля комік Колін Джост поділився деталями карантинного свята. Він долучився до шоу Еллен Дедженерес за допомогою відеозв'язку та розповів, що на весіллі були присутні лише друзі та близькі друзі подружжя.

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Ми зробили це таємно. Нам пощастило, що ми змогли організувати весілля, запросити своїх батьків і гарантувати всім безпеку. Все було чудово, ми відчували, що це зійшло нам з рук,

– поділився чоловік Йоганссон.

Також комік розповів про курйоз із його весілля: близький друг чоловіка – Майкл Че, який був запрошений на весілля, досі не віддав подарунок. На його думку, це дуже підозріло.

"Він дуже добре поводився, тому я весь час чекав підступу. Днями він підійшов до мене в коридорі і сказав: "У мене є для тебе дещо. Весільний подарунок. Колись я його принесу". Тепер ми хвилюємося за своє благополуччя", – пожартував Джост.

Більше деталей про весілля чоловік, на жаль, не розповів. У мережі також досі немає жодного фото закоханих із весілля, тому фанати можуть лише уявляти, яким було весілля пари. Також Колін і Скарлетт з моменту одруження більше не з'являлись на публіці.

Що відомо про стосунки Скарлетт Йоганссон та Коліна Джоста

Актриса Скарлетт Йоганссон познайомилась зі сценаристом програми Saturday Night Live Коліном Джостом у 2016 році. Відтоді пара разом відвідувала світські заходи, демонструючи ідилію у стосунках.

Про їхні заручини стало відомо у травні 2019 року. Вже у жовтні вони таємно побрались. Відтак, Колін Джост став третім чоловіком зірки. До цього Скарлетт Йоганссон перебувала у шлюбі з актором Раяном Рейнольдсом і журналістом Роменом Доріаком, від якого народила дочку Роуз.