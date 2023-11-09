Після скандального інтерв'ю: Емма Антонюк зізналася, чи подав Іво Бобул на неї до суду

Взимку відбулося скандальне інтерв'ю, де Іво Бобул відзначився сексистськими заявами. Після інциденту артист заявив, що подасть до суду проти журналістки, посилаючись на відсутність згоди на публікацію. Проте інтерв'юерка Емма Антонюк зауважила, що їй не забороняли знімати чи оприлюднювати матеріал. Тепер вона розкрила правду про ймовірний позов Бобула проти неї.

З'ясувалося, що згадані погрози судовим позовом не справдилися. Водночас журналістка не відкидає можливості того, що співак може подати на неї до суду в майбутньому.

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Емма Антонюк про інтерв'ю з Бобулом та погрози позовом

Знаменитість зазначила, що до інтерв'ю в неї було позитивне ставлення до Іво Бобула через його творчість, і негативне ставлення до нього через певні судження.

Я запрошувала його як людину, яка мені дуже цікава. По-перше, я знала з дитинства дуже велику кількість пісень Іво Бобула. І на моєму тридцятиріччі Іво Бобул був третиною мого плейлиста. Коли я побачила, що, виявляється, "А вже осінь прийшла у мій сад" в тіктоці має більше мільйона переглядів, я зрозуміла, що хочу його записати,

– поділилася журналістка.

Інтерв'юерка додала, що хотіла поспілкуватися з виконавцем, щоб побачити його вміння вести діалог і здатність до саморефлексії. Вона зауважила, що за час розмови отримала вичерпну інформацію з усіх питань, що стосуються цієї теми.

Щодо судового позову, то за словами, журналістки, Іво Бобул не подавав на неї до суду. Втім, вона вважає, що це може статися і потім.

"Це була брехня про суд. Хіба, може, ще подасть", – зазначила Емма.

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Скандальне інтерв'ю Емми Антонюк та Іво Бобула: що відомо