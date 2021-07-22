Красива британка потішила шанувальників новим кадром. Вона не лише похизувалася стрункою фігурою, а й продемонструвала стильний літній аутфіт, який чудово підійде для прогулянки з подругами чи романтичного побачення.

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Ніжний look Емілії Кларк

Красуня постала перед об'єктивом в атмосферній локації, де навколо було багато рослин. Емілія позувала в костюмі небесно-блакитного кольору, що складався з топу без рукавів та довгої приталеної спідниці. Вбрання прикрашали великі золотисті ґудзики. Одяг Кларк вирішила поєднати з білими босоніжками на високих підборах.

Акторка завжди дбає про бездоганний зовнішній вигляд, тому не забуває про зачіску й макіяж. Цього разу вона зібрала волосся ззаду, а на обличчя нанесла косметику коричневих відтінків. Довершила аутфіт довгими сережками. Емілія, як завжди, мило усміхалася.



Емілія Кларк у блакитному костюмі / Фото з інстаграму Емілії Кларк