Красивая британка порадовала поклонников новым кадром. Она не только похвасталась стройной фигурой, но и продемонстрировала стильный летний аутфит, который прекрасно подойдет для прогулки с подругами или романтического свидания.

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Нежный look Эмилии Кларк

Красавица предстала перед объективом в атмосферной локации, где вокруг было много растений. Эмилия позировала в костюме небесно-голубого цвета, состоявшем из топа без рукавов и длинной приталенной юбки. Наряды украшали большие золотистые пуговицы. Одежду Кларк решила совместить с белыми босоножками на высоком каблуке.

Актриса всегда заботится о безупречном внешнем виде, поэтому не забывает о прическе и макияже. На этот раз она собрала волосы сзади, а на лицо нанесла косметику коричневых оттенков. Довершила аутфит длинными серьгами. Эмилия, как всегда, мило улыбалась.



Эмилия Кларк в голубом костюме / Фото из инстаграма Эмилии Кларк