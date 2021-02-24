29-річна американська модель Емілі Ратажковскі з дня на день народить первістка. Перед пологами зірка прогулялась вечірнім Нью-Йорком у прозорому вбранні, засвітивши величезний живіт.

У світ майбутня матуся вийшла з чоловіком-продюсером Себастьяном Беар-Макклардом, від якого чекає дитину. Зіркове подружжя влаштувало романтичний вечір з нагоди третьої річниці весілля. На вулицях вечірнього Нью-Йорка вагітна Емілі Ратажковскі з'явилась в провокативному прозорому костюмі.

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Образ вагітної Емілі Ратажковскі

Модель позувала в прозорому костюмі чорного кольору – обтислих штанах і кофті на ґудзиках з довгими рукавами і декольте. Під костюм вона одягла чорну білизну. Look зірка довершила босоніжками на невисоких підборах і чорною сумочкою.

Емілі Ратажковскі не стала витрачати час на вишукані укладки, просто розпустивши волосся, і нанесла розкішний макіяж у карамельних відтінках, підкресливши пухкі губи. У звабливому образі знаменитість зуміла вкотре вразити прихильників. Однак цього разу вся увага користувачів прикута не до розкішних форм моделі, а до її величезного живота. Цим виходом красуня показала, що от-от стане мамою.

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Що відомо про вагітність Емілі Ратажковскі:

про вагітність модель оголосила в жовтні минулого року, ставши зіркою глянцю Vogue;

модель з округлим животиком вперше потрапила в об'єктив папараці під час виходу в Нью-Йорку;