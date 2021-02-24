Беременная Эмили Ратаковски за считанные дни до родов вышла в свет в прозрачном костюме: фото
29-летняя американская модель Эмили Ратаковски со дня на день родит первенца. Перед родами звезда прогулялась по вечернему Нью-Йорку в прозрачном наряде, засветив огромный живот.
Источник:Инстаграм Эмили Ратаковски
В свет будущая мамочка вышла с мужем-продюсером Себастьяном Беар-Макклардом, от которого ждет ребенка. Звездные супруги устроили романтический вечер по случаю третьей годовщины свадьбы. На улицах вечернего Нью-Йорка беременная Эмили Ратаковски появилась в провокационном прозрачном костюме.
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Образ беременной Эмили Ратаковски
Модель позировала в прозрачном костюме черного цвета – облегающих брюках и кофте на пуговицах с длинными рукавами и декольте. Под костюм она надела черное белье. Look звезда довершила босоножками на невысоких каблуках и черной сумочкой.
Эмили Ратаковски не стала тратить время на изысканные укладки, просто распустив волосы, и нанесла роскошный макияж в карамельных оттенках, подчеркнув пухлые губы. В обольстительном образе знаменитость сумела в который раз поразить поклонников. Однако на этот раз все внимание пользователей приковано не к роскошным формам модели, а к ее огромному животу. Этим выходом красавица показала, что вот-вот станет мамой.
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Что известно о беременности Эмили Ратаковски:
- о беременности модель объявила в октябре прошлого года, став звездой глянца Vogue;
- модель с округлым животиком впервые попала в объектив папарацци во время выхода в Нью-Йорке.
- звезда позволит первенцу выбрать пол самостоятельно и не будет навязывать ему никаких гендерных стереотипов. Поэтому пол малыша она держит в секрете. Однако в сети успели предположить, что у Эмили родится дочь.
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