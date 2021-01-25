Знамениту американську модель Емілі Ратажковські звинуватили в тому, що вона збільшила губи під час вагітності. Зірка спростувала ці чутки заявою про те, що взагалі ніколи не робила ін'єкцій.

Успішна американська модель Емілі Ратажковські перебуває на останніх місяцях вагітності. Зірку нещодавно звинуватили в тому, що вона робила ін'єкції в губи. Емілі відповіла на ці чутки у профілі в інстаграмі.

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Емілі Ратажковські відповіла на чутки

Американська модель і до вагітності могла похизуватися пухлими губами. Однак під час особливого стану, вони в Емілі стали помітніше більшими. У сторіс, яке виклала знаменитість, вона постала в червоному топі та з макіяжем з акцентом на губах, які нафарбувала блиском. Зірка заявила, що вона ніколи не збільшувала губи. Але тих, хто робить такі ін'єкції, не засуджує.

Вагітним навіть не можна робити ін'єкції. Обсяг крові у жінок збільшується на 50%, тому під час вагітності у них можуть трохи припухнути обличчя і губи,

– пояснила Емілі Ратажковські.

Знаменитість додала, що її тіло дуже змінилося під час вагітності. Але вона вдячна за його красу та за те, на що тепер здатен її організм.

До того ж, Емілі Ратажковські зізналась, що також отримує дивні коментарі від хейтерів, наприклад: "ти була вагітна завжди". Модель пояснила, що вагітність триває близько 40 тижнів, а це є цілком довгий час. Однак вона повідомила про те, що чекає первістка, приблизно на 4,5 місяці, а з того часу пройшло ще 3. Тому для неї цей період навпаки пролетів дуже швидко.



Емілі Ратажковські / Фото з інстаграм-сторіс

Вагітність Емілі Ратажковські

Зараз Емілі Ратажковські перебуває приблизно на 8 місяці вагітності. Вона не розсекречує стать дитини, адже раніше заявляла, що дозволить первістку самостійно зробити вибір. Про те, що вона очікує народження малятка, модель повідомила в жовтні. Емілі одружена з актором та продюсером Себастьяном Бір-Макклардом.



Емілі Ратажковські / Фото з інстаграму Емілі Ратажковські