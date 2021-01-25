Знаменитую американскую модель Эмили Ратаковски обвинили в том, что она увеличила губы во время беременности. Звезда опровергла эти слухи заявлением о том, что вообще никогда не делала инъекций.

Успешная американская модель Эмили Ратаковски находится на последних месяцах беременности. Звезду недавно обвинили в том, что она делала инъекции в губы. Эмили ответила на эти слухи в профиле в инстаграме.

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Эмили Ратаковски ответила на слухи

Американская модель и до беременности могла похвастаться пухлыми губами. Однако во время особого состояния, они у Эмили стали заметно крупнее. В сторис, которое выложила знаменитость, она предстала в красном топе и с макияжем с акцентом на губах, которые накрасила блеском. Звезда заявила, что она никогда не увеличивала губы. Но тех, кто делает такие инъекции, не осуждает.

Беременным даже нельзя делать инъекции. Объем крови у женщины увеличивается на 50%, поэтому во время беременности у них могут немного припухнут лицо и губы,

– объяснила Эмили Ратаковски.

Знаменитость добавила, что ее тело очень изменилось во время беременности. Но она благодарна за его красоту и за то, на что теперь способен ее организм.

К тому же, Эмили Ратаковски призналась, что также получает странные комментарии от хейтеров, например: "Ты была беременна всегда". Модель объяснила, что беременность длится около 40 недель, а это вполне долгий срок. Однако она сообщила о том, что ждет первенца, примерно в 4,5 месяца, а с того времени прошло еще 3. Поэтому для нее этот период наоборот пролетел очень быстро.

Эмили Ратаковски / Фото из инстаграм-сторис

Беременность Эмили Ратаковски

Сейчас Эмили Ратаковски находится примерно на 8 месяце беременности. Она не рассекречивает пол ребенка, ведь ранее заявляла, что позволит первенцу самостоятельно сделать выбор. О том, что она ожидает рождения малышки, модель сообщила в октябре. Эмили замужем за актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом.

Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски