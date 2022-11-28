Емілі Ратажковські вперше показалась на публіці разом з Пітом Девідсоном: фото пари

Американська модель Емілі Ратажковські вийшла у світ разом з Пітом Девідсоном після чуток про роман. Пару побачили разом на баскетбольному матчі.

Знаменита модель Емілі Ратажковські та американський комік й актор Піт Девідсон так офіційно й не підтвердили чутки про роман. Але днями їх знову побачили разом – цього разу вони з'явилися перед публікою.

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Емілі Ратажковські вийшла у світ з Пітом Девідсоном

Модель та гуморист відвідали баскетбольний матч у Нью-Йорку, що відбувся за участі команди New York Knicks. Саме спортсмени й опублікували фото пари, прокоментувавши його емодзі у вигляді сердець.

Емілі та Піт, які сиділи у першому ряду, постали на фото у хорошому гуморі й з посмішками. Модель одягнула світлі джинси, високі чоботи зі зміїної шкіри та коричневий пуховик North Face. Актор обрав для зустрічі коричневий костюм.



Емілі Ратажковські і Піт Девідсон / Фото з інстаграму New York Knicks

Світлини з Ратажковські та Девідсоном викликали бурхливі обговорення в мережі. Під фото є безліч коментарів:

"Можете запитати в них, чи все офіційно?", – жартівливо запитала у клубу інша команда НБА Denver Nuggets;

"А він не сумує";

"Нам потрібно більше інформації";

"Цьому хлопцю треба навчати людей";

"Як цей юнак залицяється до жінок, мені потрібен підручник";

"Дайте цьому молодику медаль".

Як повідомляють інсайдери ET, стосунки Емілі та Піта почались з того, що комік вирішив поновити спілкування з моделлю. Вони були знайомі й раніше, але ніколи тісно не взаємодіяли.

Емілі зараз дуже подобається Піту. Їхні стосунки лише зароджуються, але вони часто спілкувалися, тож Емілі просто вирішила відсвяткувати з ним його день народження, і хотіла, щоб він відчув себе особливим. Це поки що холодні стосунки,

– пояснюють джерела.

Емілі Ратажковські і Піт Девідсон / Фото з інстаграму New York Knicks

Що було відомо про взаємини Емілі й Піта

Перші чутки про їхній роман поповзли кілька тижнів тому. Близькі друзі знаменитостей розповідали про їхню симпатію один до одного.

Через кілька днів модель та коміка побачили разом – ймовірно, вони були на побаченні. Їх сфотографували на вході у West Village apartment у Нью-Йорку, заскочивши за обіймами.