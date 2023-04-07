Емілі Ратажковські вперше прокоментувала стосунки з чоловіками після поцілунків з Гаррі Стайлзом

Модель Емілі Ратажковські нещодавно застукали за поцілунками з Гаррі Стайлзом. Вона вперше прокоментувала, що відбувається в її особистому житті.

Емілі Ратажковські після розлучення приховує особисте життя, але провокує багато чуток. Вона вперше поділилась, чи є новини в її особистому житті.

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Емілі Ратажковські про особисте життя

Модель розповіла, що надто зайнята для того, щоб думати про бойфрендів. "Я насправді просто не думаю про хлопців. Я працюю, я мама-одиначка. Я був настільки зайнятий, що про це легко не думати".

Коли ж Емілі Ратажковські запитали про поцілунок з Гаррі Стайлзом, вона скромно відповіла.

Про мої стосунки говорять мільйон божевільних, неточних речей. Я точно все ще не думаю про чоловіків. Хоча, так. Знаєш, іноді щось просто трапляється,

– сказала модель.



Емілі Ратажковські / Фото з інстаграму Емілі Ратажковські

Нагадаємо, наприкінці березня Гаррі Стайлза заскочили за поцілунками з моделлю Емілі Ратажковські. Знаменитості зустрілися в Токіо, не переймаючись про те, чи їх хтось побачить.

Бурхливі обговорення спричинило й те, що Гаррі Стайлз минулого місяця порвав стосунки з Олівією Уайльд, з якою зустрічався близько двох років. Олівія – близька подруга Емілі Ратажковські, тож у пресі підозрювали про можливі нетрадиційні стосунки.

Сама модель понад пів року тому подала на розлучення з чоловіком та батьком їхньої спільної дитини. Згодом її кілька разів підозрювали у романах: модель бачили на прогулянці з Бредом Пітом, ловили за поцілунками з діджеєм та бачили під час спільних виходів з Пітом Девідсоном.