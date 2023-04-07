Эмили Ратаковски после развода скрывает личную жизнь, но провоцирует много слухов. Она впервые поделилась, есть ли новости в ее личной жизни.

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Эмили Ратаковские о личной жизни

Модель рассказала, что слишком занята для того, чтобы думать о бойфрендах. "Я действительно просто не думаю о ребятах. Я работаю, я мама-одиночка. Я был настолько занят, что об этом легко не думать".

Когда Эмили Ратаковские спросили о поцелуе с Гарри Стайлзом, она скромно ответила.

О моих отношениях говорят миллион безумных, неточных вещей. Я точно все еще не думаю о мужчинах. Хотя, да. Знаешь, иногда что-то просто случается,

– сказала модель.



Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски

Напомним, в конце марта Гарри Стайлза заскочили по поцелуям с моделью Эмили Ратаковски. Знаменитости встретились в Токио, не беспокоясь о том, их кто-то увидит.

Бурные обсуждения привело и к тому, что Гарри Стайлз в прошлом месяце порвал отношения с Оливией Уайльд, с которой встречался около двух лет Оливия – близкая подруга Эмили Ратаковски, поэтому в прессе подозревали о возможных нетрадиционных отношениях.

Сама модель более полугода назад подала на развод с мужем и отцом общего ребенка. Впоследствии ее несколько раз подозревали в романах: модель видели на прогулке с Брэдом Питом, ловили по поцелуям с диджеем и видели на совместных выходах с Питом Дэвидсоном.