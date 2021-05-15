Знаменитість постала в сексуальній вечірній сукні, яку наважиться одягти далеко не кожна красуня. Довге вбрання чорного кольору оголило не лише спину Емілі Ратажковскі, а й зону значно нижче талії. Попри те, що декольте було закрите, вона зуміла засвітити груди без бюстгальтера, позуючи в русі.

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Сміливу сукню зірка довершила трендовою лимонною сумочкою та яскраво-помаранчевими босоніжками з зав'язками та на шпильках. З аксесуарів Емілі Ратажковскі підібрала золоті сережки-кільця. Вона зібрала волосся в пучок і виділила очі стрілками.

Перед камерою модель почувалася дуже впевнено. Емілі вигиналася у кадрі так, наче вона перебуває не у власній вітальні, а в студії перед професійним фотографом.

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