Разом з відомим британським брендом Sweaty Betty Геллі Беррі створила колекцію, яка поєднує її особистий та спортивний стилі. В комфортному дизайнерському одязі переважають пастельні кольори. Частину вбрань оскароносна акторка приміряла сама.

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У студії перед великою знімальною групою Геллі Беррі позувала в зухвалому образі. Вона постала в кремовому костюмі – широких штанах та олімпійці, яку не стала застібати. Схоже, ані топів, ані футболок у колекції зірки немає, адже у кадрів вона з'явилася з оголеними грудьми.

Олімпійку акторка одягла на голе тіло, тим самим засвітивши бюст та підкачаний животик. У свої 54 роки Геллі Беррі в бездоганній формі, чим не приппиняє дивувати шанувальників.

Додамо, знаменитість не вперше розбурхує публіку сексуальними дописами. Нещодавно вона захопила апетитними формами в леопардовому боді, зібравши понад 300 тисяч лайків.