Знаменитость появилась в сексуальном вечернем платье, которое осмелится надеть далеко не каждая красавица. Длинный наряд черного цвета обнажил не только спину Эмили Ратаковски, но и зону значительно ниже талии. Несмотря на то, что декольте было закрыто, она сумела засветить грудь без бюстгальтера, позируя в движении.

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Смелое платье звезда довершила трендовой лимонной сумочкой и ярко-оранжевыми босоножками с завязками и на шпильках. Из аксессуаров Ратаковски подобрала золотые серьги-кольца. Она собрала волосы в пучок и выделила глаза стрелками.

Перед камерой модель чувствовала себя очень уверенно. Эмили изгибалась в кадре так, будто она находится не в собственной гостиной, а в студии перед профессиональным фотографом.

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