Мамина турбота: Емілі Ратажковскі показала ніжне фото, де годує сина груддю

Американська модель Емілі Ратажковскі нещодавно вперше стала матір'ю. Жінка сповна насолоджується моментами материнства і ділиться ними в мережі. Нове фото неабияк зворушило мережу.

Зіркова матуся Емілі Ратажковскі народила хлопчика 2 тижні тому, 11 березня, і вже неодноразово показала малюка світові. Син на ім'я Сильвестр Аполлон Беар щодня все більше і більше набирається сил.

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На новому знімку 29-річна Емілі сидить у сонячній вітальні і на подушці тримає свого сина. Притримуючи його голову рукою, вона годує його груддю, інтимну зону якої "заретушувала" у фоторедакторі. Матуся одягнула вільну світлу майку, а її син був одягнений у стильну сіру футболку та чорні штанці.

"Чудовий хлопчик", – лаконічно підписала фото щаслива Емілі.



Емілі Ратажковскі з сином Сильвестром / Фото з інстаграму Ратажковскі

Реакція мережі

Всього через 5 хвилин після публікації знімок оцінили 125 тисяч людей, а через пів години – 600 тисяч. Варто очікувати, що фото стане одним з найпопулярніших на її сторінці. Фанати вже не стримують свого захвату, серед них й Ірина Шейк та Жизель Олівейра:

Вітання!

Чудовий малюк.

Прекрасні!

Так подобається це фото!

Раніше Емілі публікувала й інші фото з новонародженим малюком.