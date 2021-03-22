Эльза Перетти, бывшая модель и ювелирная дизайнер всемирно известного бренда украшений Tiffany & Co умерла 18 марта. Женщина отошла в вечность в Испании, ей был 81 год.

О смерти Эльзы Перетти сообщили на странице ее фонда в Instagram. Причину смерти дизайнера ювелирных украшений не сообщают.

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"Чрезвычайно щедрая женщина, филантроп и известная во всем мире дизайнер. Свободная и сильная, смелая мечтательница. Ее пример запомнится навсегда", – говорится в сообщении.

Что известно об Эльзе Перетти

Эльза Перетти родилась во Флоренции, в семье богатых и консервативных нефтяных магнатов. Девушка получила наилучшее образование в Риме и Швейцарии. А уже в 20 лет переехала в Барселону и начала работать моделью. Сотрудничество Перетти и Tiffany началось в 1974 году и продолжалось около 50 лет. За то время она создала более 30 коллекций и контролировала процесс изготовления каждой из них.