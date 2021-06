Ельза Госк є однією з найпопулярніших шведських моделей. За її сторінкою в інстаграмі стежать понад 6 мільйонів користувачів мережі. Красуня не лише показує моменти з модельної кар'єри, а й ділиться світлинами, де демонструє свій look of the day, надихає на модні експерименти чимало прихильниць. Нещодавно Ельза вперше стала матір'ю і тепер ще оприлюднює знімки, на яких позує з донечкою.

12 червня маленькій Тууліккі виповниться 4 місяці. Зіркова матуся насолоджується кожною миттю, яку проводить зі своєю принцесою. Крихітка майже завжди перебуває з Ельзою. Госк часто бере її разом із собою на зйомки. І відпочиває також з донькою.

Ельза Госк засмагала з донькою

"Ангел" Victoria's Secret поширила у своєму інстаграмі зворушливий кадр, де показала, як відпочивала біля басейну. Госк одягнула білий купальник, який гарно підкреслив принади фігури. Доповнила пляжний look кольоровою панамою та намистом.

Поруч із зірковою матусею лежала Тууліккі. Дівчинка солодко спала у надзвичайно милому костюмчику. Ельза та її первісток приймали сонячні ванни та насолоджувалися теплим днем.



Ельза Госк засмагає з донечкою / Фото з інстаграму Ельзи Госк