Эльза Хоск является одной из самых популярных шведских моделей. За ее страницей в инстаграме следят более 6 миллионов пользователей сети. Красавица не только показывает моменты модельной карьеры, но и делится фотографиями, где демонстрирует свой look of the day, что вдохновляет на модные эксперименты немало поклонниц. Недавно Эльза впервые стала матерью и теперь еще обнародует снимки, на которых позирует с дочкой.

12 июня маленькой Тууликки исполнится 4 месяца. Звездная мама наслаждается каждым мгновением, которое проводит со своей принцессой. Малышка почти всегда находится с Эльзой. Хоск часто берет ее вместе с собой на съемки. И отдыхает также с дочкой.

Эльза Хоск загорала с дочкой

"Ангел" Victoria's Secret распространила в своем инстаграме трогательный кадр, где показала, как отдыхала у бассейна. Хоск надела белый купальник, который хорошо подчеркнул прелести фигуры. Дополнила пляжный look цветной панамой и бусами.

Рядом со звездной мамой лежала Тууликки. Девочка спала в чрезвычайно милом костюмчике. Эльза и ее первенец принимали солнечные ванны и наслаждались теплым днем.



Эльза Хоск загорает с дочкой / Фото с инстаграма Эльзы Хоск