Ельза Госк зачарувала мережу новим фото донечки: зворушливий знімок

Відома модель Ельза Госк вперше стала мамою на початку лютого. Вона народила донечку від коханого Тома Дейлі. Тепер зірка часто ділиться чуттєвими фото новонародженої.

Популярна шведська модель Ельза Госк назвала свою донечку Тууліккі Джоан. Вона й раніше показувала обличчя дівчинки світові, однак продовжує розчулювати мережу її милими фото.

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Нове фото доньки Ельзи Госк

На відміну від іншої моделі Джіджі Хадід, Ельза Госк не боїться публікувати в інстаграмі фото донечки. На новій світлині Тууліккі позувала на ліжечку. Вона мило спала, притуливши крихітну ручку до голови.

Зіркова матуся запеленала дівчинку в сіру ковдрочку та накрила зверху, щоб їй було тепло та комфортно. Також Ельза Госк вдягнула їй милу шапочку цегляного кольору, що нагадувала довгий ковпак. Незважаючи на маленький вік, помітно, що Тууліккі дуже схожа на свою матусю.

"Моя", – зворушливо підписала кадр модель.

Коментарі вибухнули ніжними компліментами від прихильників та зіркових колег:

Ангел;

Обличчя, немов у ангела. Як у мами;

Так красиво;

Прекрасна;

Вона така солоденька;

Обожнюю її;

Вона вже виглядає, як модель;

Ангел на землі.

Ельза Госк вперше стала мамою: що відомо

Шведська модель народила Тууліккі Джоан близько 2 лютого, а сповістила про це через 10 днів. Вона повідомила про те, що стала мамою, чуттєвим фото.

Ельза Госк згодом зізналась, що народжувала вдома, у воді, під наглядом професійної акушерки. Вона розповіла, що пологи – найстрашніший біль.