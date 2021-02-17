Супермодель і "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк завела мережу відвертими світлинами. Вона оприлюднила серію фото, які зробила під час вагітності. На них зірка постала повністю оголеною, а інтимні зони тіла прикрила рукою.

Зіркова матуся насолоджується новим статусом. Нещодавно вона познайомилася з донечкою, а тепер розповіла шанувальникам про свою вагітність. Ельза опублікувала декілька дописів, у яких поділилася своїм досвідом, а також поширила еротичні фотографії, де показала оголене тіло.

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На більшості кадрів Госк постає повністю оголеною. Вона часто знімається в еротичних фотосесіях і під час вагітності не приховувала своє розкішне тіло.

Супермодель на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 6 мільйонів користувачів мережі, поширила декілька чорно-білих фото. Вона позувала оголеною, а інтимні зони прикривала рукою. Ельза звабливо дивилася в камеру та акцентувала увагу на великому вагітному животику.

Зйомку провели на вулиці. На деяких світлинах Госк приймає душ, вода тече прямо на живіт. Фото вийшли надзвичайно відвертими, проте шарму їм додав особливий стан, у якому Ельза позувала на камеру.



Вагітна Ельза Госк / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Вагітна Ельза Госк / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Вагітна Ельза Госк / Фото з інстаграму Ельзи Госк

На кольоровій фотографії дівчина зображена, сидячи над басейном. Вона показала оголені груди, інтимні зони яких замалювала за допомогою фотошопу.

Волосся Госк вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила макіяж в нюдових відтінках.



Вагітна Ельза Госк / Фото з інстаграму Ельзи Госк