Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск завела сеть откровенными фотографиями. Она обнародовала серию фото, которые сделала во время беременности. На них звезда предстала полностью обнаженной, а интимные зоны тела прикрыла рукой.

Звездная мама наслаждается новым статусом. Недавно она познакомилась с дочкой, а теперь рассказала поклонникам о своей беременности. Эльза опубликовала несколько сообщений, в которых поделилась своим опытом, а также распространила эротические фотографии, где показала обнаженное тело.

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На большинстве кадров Хоск предстает полностью обнаженной. Она часто снимается в эротических фотосессиях и во время беременности не скрывала свое роскошное тело.

Супермодель на личной странице в инстаграме, за которой следят более 6 миллионов пользователей сети, распространила несколько черно-белых фото. Она позировала обнаженной, а интимные зоны прикрывала рукой. Эльза обольстительно смотрела в камеру и акцентировала внимание на большом беременном животе.

Съемку провели на улице. На некоторых фотографиях Хоск принимает душ, вода течет прямо на живот. Фото вышли очень откровенными, но шарма им добавило особое состояние, в котором Эльза позировала на камеру.



​Беременная Эльза Хоск / Фото с инстаграма Эльзы Хоск



Беременная Эльза Хоск / Фото с инстаграма Эльзы Госк

Беременная Эльза Хоск / Фото с инстаграма Эльзы Госк

На цветной фотографии девушка изображена, сидя над бассейном. Она показала обнаженную грудь, интимные зоны которых зарисовала с помощью фотошопа.

Волосы Хоск уложила в роскошные локоны, а на лице сделала макияж в нюдових оттенках.



Беременная Эльза Хоск / Фото с инстаграма Эльзы Госк