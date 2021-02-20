Ельза Госк захопила новим фото новонародженої доньки: милий кадр

Джерело:інстаграм Ельзи Госк
Ще на початку лютого відома модель Ельза Госк вперше стала мамою, народивши доньку від коханого Тома Дейлі. Зірка вже встигла показати обличчя крихітки публіці, а тепер розчулила мережу новим милим кадром новонародженої дівчинки.
32-річна шведська впродовж десяти днів приховувала народження первістка, однак все ж наважилася не лише розповісти про домашні пологи, а й показати доньку світу. Дівчинку назвали Тууліккі Джоан, а до її появи батьки готувалися вкрай ретельно. Так, Ельза Госк фотографує малечу в стильних вбраннях і ділиться зворушливими кадрами в інстаграмі.
До теми Ельза Госк розчулила новим фото з новонародженою донечкою
Крихітка позувала на дивані в розкішному маєтку батьків у Лос-Анджелесі. Зіркова матуся одягла Тууліккі Джоан в різнобарвне боді з довгими рукавами та квітковим принтом. Первістка манекенниця вклала на яскраву ковдру з зображенням полуниць і сердець.
Судячи з фото, донька Ельзи Госк спокійна і з захопленням вивчає світ. Менше, ніж за добу, допис розчулив понад 170 тисяч користувачів, які оцінили його лайками. Від коментарів не втрималися навіть зіркові подруги моделі.