Ельза Госк захопила новим фото новонародженої доньки: милий кадр

Ще на початку лютого відома модель Ельза Госк вперше стала мамою, народивши доньку від коханого Тома Дейлі. Зірка вже встигла показати обличчя крихітки публіці, а тепер розчулила мережу новим милим кадром новонародженої дівчинки.

32-річна шведська впродовж десяти днів приховувала народження первістка, однак все ж наважилася не лише розповісти про домашні пологи, а й показати доньку світу. Дівчинку назвали Тууліккі Джоан, а до її появи батьки готувалися вкрай ретельно. Так, Ельза Госк фотографує малечу в стильних вбраннях і ділиться зворушливими кадрами в інстаграмі.

До теми Ельза Госк розчулила новим фото з новонародженою донечкою

Нове фото доньки Ельзи Госк

Крихітка позувала на дивані в розкішному маєтку батьків у Лос-Анджелесі. Зіркова матуся одягла Тууліккі Джоан в різнобарвне боді з довгими рукавами та квітковим принтом. Первістка манекенниця вклала на яскраву ковдру з зображенням полуниць і сердець.

Судячи з фото, донька Ельзи Госк спокійна і з захопленням вивчає світ. Менше, ніж за добу, допис розчулив понад 170 тисяч користувачів, які оцінили його лайками. Від коментарів не втрималися навіть зіркові подруги моделі.

Що відомо про пологи Ельзи Госк: