Елтон Джон зупинив концерт, коли побачив українку з синьо-жовтим прапором

Елтон Джон їздить світом та прощається з фанами в останньому турі. На одному з концертів він побачив дівчину з українським прапором та зупинив виступ.

Легендарний британський виконавець Елтон Джон вкотре підтримав Україну. На одному з концертів він звернув увагу на український прапор. Відео цього моменту почали поширювати в мережі, повідомляє 24 канал.

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Елтон Джон підтримав Україну

Співак нещодавно відправився у прощальний тур. Днями він зіграв концерт у Брістолі в Англії, де зібрав десятки тисяч шанувальників.

Під час гри на роялі Елтон Джон помітив дівчину з українським прапором. Він зупинився та показав на неї іншим фанам, тоді як українка високо підняла стяг. Присутні почали аплодувати та фотографувати символічний момент.

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Як Елтон Джон підтримував Україну

Британський артист ще з перших днів виявив солідарність з Україною. Він опублікував фото з синьо-жовтим прапором та закликав зупинити війну, щоб хворі на СНІД отримали допомогу. "Ми розбиті і вражені тим, що цей конфлікт розгортається. Наші серця з народом України, який не заслуговує пережити цей кошмар. У ці руйнівні часи ми виступаємо за припинення насильства та страждань в Україні, щоб рятувальні служби та гуманітарна допомога могли допомогти тим, хто цього відчайдушно потребує".

Також Елтон Джон долучився до флешмобу Stand Up for Ukraine, в якому взяли участь безліч світових знаменитостей.

Виконавець під час блокади Маріуполя звертався до світової спільноти та закликав організувати негайний повноцінний гуманітарний коридор для мешканців міста: "Понад 245 тисяч українців живуть із ВІЛ, багато хто покидає домівки та залишає близьких, але, на жаль, не всі українці перебувають у межах досяжності. Я бував у Маріуполі, і моє серце розбите від того, що доступ туди ще обмежений".