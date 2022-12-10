Елтон Джон пішов з твіттера через дезінформацію: Ілона Маска це зачепило

У розпал свого прощального туру сер Елтон Джон попрощався ще й з твіттером. Він образився на соцмережу через поширення дезінформації. Власник Ілон Маск відреагував.

Скандали довкола твіттера не вщухають. Слідом за американською супермоделлю Джіджі Хадід, актором Джимом Керрі та іншими селебріті з нього пішов співак-легенда сер Елтон Джон.

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Елтон Джон пішов з твіттера на зло Ілону Маску

Я вирішив більше не користуватися твіттером, враховуючи нещодавні зміни в політиці, які дозволять безконтрольно поширювати дезінформацію,

– повідомив Елтон Джон 9 грудня.

"Усе своє життя я намагався використовувати музику, щоб об'єднати людей. Мені сумно бачити, як зараз дезінформацію використовують для поділу нашого світу", – додав співак у своєму останньому твіті.

Схоже, Елтона Джона зачепило, що з 23 листопада твіттер відмовився від політики боротьби з дезінформацією про пандемію коронавірусу. Останні два роки соцмережа видаляла твіти, які містили "очевидно неправдивий або потенційно оманливий вміст" про COVID, і банила облікові записи, які регулярно порушували правила. З приходом Ілона Маска їм поступово почали повертати доступ. Крім того, нещодавно твіттером прокотилася хвиля антисемітських постів – від Каньє Веста та баскетболіста Кайрі Ірвінга.

Ілона Маска, до речі, зачепило, що легенда світової музики публічно відмовився від його соцмережі, тож він спробував розібратися в ситуації. Проте Елтон Джон проігнорував винахідника.

Мені подобається ваша музика. Сподіваюся, ви повернетеся. Чи є якась дезінформація, яка вас особливо непокоїть?

– поцікавився Ілон Маск, але співак йому не відповів.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск забанив у твіттері Каньє Веста. Це сталося після того, як на шоу Алекса Джонса репер розхвалив Гітлера, сказав, що "любить нацистів", і заперечив Голокост. Після цього він запостив у твіттері свастику, переплетену з зіркою Давида, та написав: "Любіть усіх". Маск прокомментировал, що "старався, як міг", але Каньє довелося заблокувати через "підбурювання до насильства".