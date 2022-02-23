Небезпека спіткала 74-річного чоловіка 23 лютого. Він перебував на особистому літаку Bombardier Global Express вартістю 90 мільйонів доларів. Джет повинен був вилітати о 10 ранку, але на висоті 3 тисяч метрів пілот повідомив про відмову гідравліки.

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Він запросив аварійну посадку і двічі намагався приземлитися в аеропорту Фарнборо в Гемпширі, але дістатись до злітно-посадкової смуги вдалось лише з третього разу. Там на екіпаж вже очікували медики, пожежники та поліція.

Інсайдер британського видання сповістив, що "це було жахливо", а літак буквально "зіштовхнувся зі штормом" і був змушений знову і знову заходити на посадку. Інше джерело додало, що ніс літака задерся майже вертикально і через це він ледь не врізався у смугу.



Елтон Джон / Фото Splash News

Сам співак пригоду ніяк не коментував, але джерело повідомило, що він "був приголомшений". На кадрах можна побачити, як він виходить із борту у сильну негоду. Через кілька годин сер Елтон Джон вилетів знову і таки потрапив на концерт у Нью-Йорк в рамках свого туру Farewell Yellow Brick Road Tour. Це був його перший концерт за два роки. Раніше він багато хворів та переніс тяжку травму стегна.

Концерт Елтона Джона в Нью-Йорку: відео онлайн