Опасность постигла 74-летнего мужчину 23 февраля. Он находился на личном самолете Bombardier Global Express стоимостью 90 миллионов долларов. Джет должен был вылетать в 10 утра, но на высоте 3 тысяч метров пилот сообщил об отказе гидравлики.

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Он запросил аварийную посадку и дважды пытался приземлиться в аэропорту Фарнборо в Гэмпшире, но добраться до взлетно-посадочной полосы удалось лишь с третьего раза. Там экипаж уже ожидали медики, пожарные и полиция.

Инсайдер британского издания сообщил, что "это было ужасно", а самолет буквально "столкнулся со штормом" и был вынужден снова и снова заходить на посадку. Другой источник добавил, что нос самолета задрался почти вертикально и из-за этого он едва не врезался в полосу.



Элтон Джон / Фото Splash News

Сам певец происшествие никак не комментировал, но источник сообщил, что он "был потрясен". На кадрах можно увидеть, как он выходит с борта в сильную непогоду. Через несколько часов сэр Элтон Джон вылетел снова и таки попал на концерт в Нью-Йорк в рамках своего тура Farewell Yellow Brick Road Tour. Это был его первый концерт за два года. Ранее он много болел и перенес тяжелую травму бедра.

Концерт Элтона Джона в Нью - Йорке: видео онлайн