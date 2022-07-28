Pianoбой поділився, за скільки часу навчив Еллі Голдінг "Червону калину"

На другому Саміті перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві 23 липня, Еллі Голдінг у дуеті з Pianoбой заспівала "Ой, у лузі червона калина". Музикант зізнався, що українську пісню вона розівчила за дві години.

До Києва суперпопулярна британська співачка Еллі Голдінг приїхала, щоб сказати промову на другому саміті Зеленської. Однак не могла не заспівати, адже ця "ідея літала в повітрі". Тож соліст Pianoбой запропонував їй виконати "Ой, у лузі червона калина", яка завдяки Хливнюку з "Бумбоксу" стала гімном боротьби з росією.

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Як Еллі Голдінг заспівала українською за дві години

Ми всі розуміємо, що зараз "Червона калина" – це всесвітній музичний символ нашої боротьби. Я пояснив їй, що це за пісня. І буквально за дві години до виступу ми її підготували. Це було непросто, адже вона британська співачка і ніколи українською не співала. Мені здається, що вийшло добре,

– висловився Pianoбой.

Однак додав, що на саміті Еллі Голдінг перехвилювалася, на репетиції в лоббі готелю вона нібито звучала краще.

"У неї дуже красивий, ніжний голос, ми зробили спеціально під неї цю версію. Мені здається, це добре, коли українську пісню співають дуже по-різному у світі. Кожна версія має право на існування і робить щось для України", – додав Дмитро Шуров.

Він хоче, щоб невдовзі українською на своїх концертах заспівали і Imagine Dragons, і Мадонна, адже знаменита Еллі Голдінг не побоялася публічної помилки й зробила все, щоб підтримати Україну.

Якби Мадонна заспівала "Два перстені", Imagine Dragons – чому б не заспівати "Кохана" або "Мальви"? Я думаю, що до цього все йде,

– з усмішкою заявив Дмитро Шуров.