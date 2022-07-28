До Києва суперпопулярна британська співачка Еллі Голдінг приїхала, щоб сказати промову на другому саміті Зеленської. Однак не могла не заспівати, адже ця "ідея літала в повітрі". Тож соліст Pianoбой запропонував їй виконати "Ой, у лузі червона калина", яка завдяки Хливнюку з "Бумбоксу" стала гімном боротьби з росією.

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Як Еллі Голдінг заспівала українською за дві години

Ми всі розуміємо, що зараз "Червона калина" – це всесвітній музичний символ нашої боротьби. Я пояснив їй, що це за пісня. І буквально за дві години до виступу ми її підготували. Це було непросто, адже вона британська співачка і ніколи українською не співала. Мені здається, що вийшло добре,

– висловився Pianoбой.

Однак додав, що на саміті Еллі Голдінг перехвилювалася, на репетиції в лоббі готелю вона нібито звучала краще.

"У неї дуже красивий, ніжний голос, ми зробили спеціально під неї цю версію. Мені здається, це добре, коли українську пісню співають дуже по-різному у світі. Кожна версія має право на існування і робить щось для України", – додав Дмитро Шуров.

Він хоче, щоб невдовзі українською на своїх концертах заспівали і Imagine Dragons, і Мадонна, адже знаменита Еллі Голдінг не побоялася публічної помилки й зробила все, щоб підтримати Україну.

Якби Мадонна заспівала "Два перстені", Imagine Dragons – чому б не заспівати "Кохана" або "Мальви"? Я думаю, що до цього все йде,

– з усмішкою заявив Дмитро Шуров.